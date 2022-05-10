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Putin: "Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya bölgesinde yerleşim yerlerine ulaşarak ölümlere yol açan açan orman yangınlarına yönelik, "Orman yangınlarının son yılların en uzun süreli ve yoğun olduğu geçtiğimiz yıl ki durumun tekrarlanmasına izin veremeyiz" dedi. Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Petroviç Çupriyan ise yangınlarda 1’i çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Politika 10.05.2022, 14:59
Putin: "Bu yıl, geçtiğimiz yılki yangınların tekrarlanmasına izin veremeyiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya bölgesinde yerleşim yerlerine ulaşarak ölümlere yol açan açan orman yangınlarına yönelik, "Orman yangınlarının son yılların en uzun süreli ve yoğun olduğu geçtiğimiz yıl ki durumun tekrarlanmasına izin veremeyiz" dedi. Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Petroviç Çupriyan ise yangınlarda 1’i çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sibirya’ya bağlı Krasnoyarsk, Omsk, Kurgan ve Kemerovo bölgelerinde devam eden yangınlar nedeniyle Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Petroviç Çupriyan ve bölge başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Orman yangınlarının doğaya ve insanlara verdiği zarardan bahseden Putin, “Birkaç bölge ve yerleşim alanlarında orman yangınlarına karşı mücadele ediliyor. Ancak hem maddi hem de insani olarak maalesef kayıplarımız var. Orman yangınları doğayı, insan sağlığını ve vahşi doğayı tehdit ediyor. Sosyal ve ekonomik olarak büyük zararlar veriyor. Orman yangınlarının son yılların en uzun süreli ve yoğun olduğu geçen yıl ki durumun tekrarlanmasına izin veremeyiz” dedi.

Yangında hasar gören 700 evin onarılması talimatı

Orman yangınlarının sürdüğü bölgelere desteklerin arttırılmasını isteyen Putin, “Başta Acil Durumlar Bakanlığı olmak üzere federal bölge yönetimlerine talimat veriyorum. Orman yangınlarına karşı takviye ekipman, fon ve yangın söndürme güçlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bugünkü toplantıda geçtiğimiz yıl büyük yangınların yaşandığı İrkutsk, Yakutistan ve Trans-Baykal’a verilen fon desteklerinin nasıl kullanıldığı hakkında raporları incelemek istiyorum” diye konuştu. Yangında hasar gören evlerin restore edilmesi için de talimatlar veren Putin, “Konutların restorasyonu son derece önemli bir konu. Ön verilere göre yangında hasar gören ve insanların daimi olarak ikamet ettiği 700 konutun restore edilmesi gerekiyor. Yazlık yaşam alanlarından bahsetmiyorum bile. Bu ayrı bir toplantı konusu” ifadelerini kullandı.

“Yangınlarda 1’i çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi”

Toplantıda yangınlarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e rapor sunan Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Petroviç Çupriyan, “28 Nisan’dan bu yana Kurgan bölgesinde, 6 Mayıs’tan bu yana Sibirya Federal Bölgesi ve Ural bölgesinde 46 belediye, 72 yerleşim alanı ve 8 yerleşim biriminde çıkan orman yangınları sonucu 730 ev, bin 298 bina kullanılamaz hale geldi. 392’si çocuk toplam 2 bin kişi evinden oldu. Çıkan yangınlarda 1’i çocuk toplam 16 kişi yaşamını yitirdi. 6’sı itfaiye personeli olmak üzere 18 kişi yaralandı. 25 - 30 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar Sibirya ve Urallar’daki yangınlara müdahaleleri zorlaştırdı" dedi. Çupriyan, "Yılın başlangıcından bu yana Rus topraklarında 270 bin hektarlık alanda 4 bin orman yangını meydana geldi” bilgisini paylaştı.

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