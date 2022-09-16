Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız" dedi.

Özbekistan’ın Semerkand kentinde gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem örgütün gelişimine yönelik hem de Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlara dair açıklamalarda bulundu. ŞİÖ’nün dünyanın en güçlü örgütlerinden biri haline geldiğini söyleyen Putin, "ŞİÖ bugün dünyanın en büyük bölgesel örgütlerinden biridir. Dünya nüfusunun yarısından fazlası ŞİÖ üyesi ülkelerde yaşıyor. Dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık dörtte biri oluşuyor, güçlü bir teknolojik potansiyel artıyor. Ayrıca dünyanın doğal kaynaklarının önemli bir kısmına sahip. Aynı zamanda ŞİÖ yerinde saymıyor ve giderek gelişmeye devam ediyor. Uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde Avrasya bölgesinin geniş alanında barış, güvenlik ve istikrarın korunmasındaki rolünü artırıyor. Birbirleriyle işbirliği yapan yeni güç merkezlerinin büyüyen rolü giderek daha net hale geliyor. Küresel siyaset ve ekonomi asli bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşüm geri alınamaz. ŞİÖ ülkelerinin politika ve ekonomi alanlarında yaptıkları işbirliği, egoizmden yoksun yaklaşımlar üzerinde temelleniyor" ifadelerini kullandı.

"Rus gübresiyle ilgili yaptırımların kaldırılması kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Putin, Rusya’ya uygulanan ambargolar sonucunda Rusya’nın Avrupa kıtasında kalan limanlarında bekletilen Rus gübrelerini, gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde sevk edebileceklerini söyleyerek, ""Rus gübresiyle ilgili yaptırımların kaldırılması kararını memnuniyetle karşılıyoruz fakat görünen o ki bu yaptırımlar sadece Avrupa ülkeleri için kaldırılmış durumda. Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’ni, bu gübreleri gelişmekte olan ülkelere ulaştırılması ve kısıtlamaların tamamen kaldırılması için Avrupa Komisyonu’nu ikna etmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ŞİÖ’nün genişlemesi yönünde atılan adımları da değerlendirerek, "İran’ın ŞİÖ’ye bir an önce üye olmasını destekliyoruz. Ayrıca Belarus’un, ŞİÖ’ye üyelik sürecinin başlatılmasına da destek veriyoruz" dedi.