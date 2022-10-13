Putin: "Asya ülkeleri, dünya ekonomisinin büyümesinde kilit rol oynuyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "Asya ülkeleri, dünya ekonomisinin büyümesinde kilit rol oynuyor" dedi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde gerçekleşen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konferansta yaptığı konuşmada dünyanın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Enerji, gıda, gübre, hammadde ve diğer önemli mallar için dünya fiyatlarındaki değişkenlik de dahil olmak üzere birçok sorunla karşı karşıyayız. Bu durum hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinde bozulmaya yol açmaktadır. Ayrıca, özellikle en yoksul ülkelerde gerçek bir kıtlık ve büyük ölçekli toplumsal kargaşa tehdidi var. Rusya kendi adına, ihtiyacı olan ülkelere kritik ürünler sağlamak için her türlü çabayı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Kendi finans sistemlerini dayatanlara karşı yeniden bir düzenleme yapılmalı"

Rusya’nın yoksul ülkelere yardım sağlarken bu desteklerin tedariği konusunda sorunlar yaşadığını da değinen Putin, tüm dünyada yeni bir tedarik sistemi oluşturulması gerektiğini savunarak, "Acil gıda güvenliği sorunlarını ele almak için küresel tedarik zincirlerinin normal işleyişinin yeniden düzenlenmesi, önündeki tüm yapay, gayri meşru engellerin kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Tüm Asyalı ortaklarımız gibi, sermaye ve teknoloji akışlarının önünü kapatan, yıllardır kendi finans sistemlerini dayatanlara karşı yeniden bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.

"Asya, güç merkezlerinin gelişmesinde kilit rol oynuyor"

Putin, çok kutuplu dünyaya geçişte Asya ülkelerinin kilit rol oynadığını belirterek, "Dünya gerçekten çok kutuplu hale geliyor. Asya, güç merkezlerinin gelişmesinde kilit rol oynuyor. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) gibi dinamikler bulunuyor. Asya’nın kalkınmasını ve refahını, bu amaçla karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve yatırım işbirliği için geniş açık bir ticaret alanı oluşturulmasını, ekonominin çeşitli sektörlerinde işbirliği bağlarının genişletilmesi ve derinleştirilmesini savunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Afgan fonlarının serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz"

Orta Asya’da, Afganistan’daki rejim değişikliği nedeniyle yaşanan tedirginliklere değinerek, ABD ve NATO’nun 20 yılı aşkındır Afganistan’da büyük hasarlar verdiğini söyleyen Putin, "İşgal yıllarında Afganistan’a verilen zararı tanzim etmeye ve yasadışı yollarla bloke edilen Afgan fonlarının serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz" dedi.