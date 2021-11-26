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Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi’de bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Politika 26.11.2021, 18:48
Putin, Aliyev ve Paşinyan, Soçi’de bir araya geldi

MOSKOVA (AA) - Putin, Aliyev ve Paşinyan’la görüşmesinde, Karabağ’da varılan anlaşmaların ardından önemli işler yapıldığını ancak bazı sorunların devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında bazı trajik olayların da yaşandığını belirten Putin, "İnsanlar yaralanıyor, hayatlarını kaybediyor ve bu durum bizim dikkatimizi vermemiz gereken bir konu. Açıkçası tam da bu konu nedeniyle, gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için bugün bir araya geldik." dedi.

Bölgede büyük çaplı askeri çatışmaların yaşanmadığına işaret eden Putin, "Rus barış gücü ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi çalışmalarını sürdürüyor. En önemlisi, gelecekte huzurlu bir yaşam için koşulların yaratılıyor olmasıdır." diye konuştu.

Rus, Azerbaycanlı ve Ermeni başbakan yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü komisyonun da önemli aşamalar kaydettiğini anlatan Putin, "Yakın gelecekte, ulaşım bağlantılarının açılmasına yönelik uygun kararları alabileceğimize inanmak için sebepler var." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya’nın da bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılmasına ilgi duyduğunu kaydederek, "Yüzyıllardır tek bir devletin parçası olarak bir aradaydık, çok derin tarihi bağlarımız var. Onların çökmesini istemeyiz. Tam tersine, onları onarmaya ve desteklemeye çalışmalıyız. Durumun normalleşmesine, olumlu yönde gelişmesine yönelik her iki taraftan da ilgisi var." dedi.

Aliyev: Sınırların belirlenmesini konuşacağız

Aliyev, Rus barış gücünün (Karabağ’daki) faaliyetlerinden övgüyle bahsederek onların yıllarca dondurulmuş bir soruna sahip olması nedeniyle geçen yıl savaşın yaşandığı bölgenin güvenliğini sağladığını dile getirdi.

Azerbaycan’ın savaşın bitmesinin ardından geçen 1 yıl içinde hem savaşın sonuçlarının ortadan kaldırılması hem de ulaşım hatlarının açılması konusunda en yüksek düzeyde yapıcı tutum sergilediğini vurgulayan Aliyev, 10 Kasım 2020’de imzalanan üçlü bildirinin neredeyse tüm maddelerinin hayata geçirildiğini, fakat ulaşım hatlarıyla ilgili hususların henüz gerçekleşmediğini hatırlattı.

Aliyev, bugün hem ulaşım hatlarının açılmasını hem de Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi konusunu konuşacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Rusya’nın bu konudaki desteğini, danışmanlık desteğini takdir ediyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırlar belirlenmiş değil. Daha önce de kamuoyu önünde sınır hattının belirleme sürecine başlamaya hazır olduğumuzu beyan etmiştik. Ayrıca daha önce kamuoyu önünde Ermenistan’a, çatışmaya son vermek, karşılıklı olarak toprak bütünlüğü ve egemenliği tanımak, iki komşu olarak yaşamak, iki komşu gibi yaşamayı yeniden öğrenmek için barış anlaşması müzakerelerine başlamayı önermiştik.”

Paşinyan: Sınır hattını belirleme sürecine hazırız

Paşinyan, Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarına girdiğini iddia ederek, "Karabağ'da süreç arzu edildiği kadar istikrarlı bir durumda değil. 12 Mayıs’tan bu yana Ermenistan-Azerbaycan sınırında kriz durumu var." dedi.

Ulaşım bağlantılarının açılmasının, bölgede çözülmemiş tek sorun olmadığını öne süren Paşinyan, "Biliyorsunuz ki savaş esirleri, rehineler ve diğer tutuklularla ilgili bir sorun var ve bu çok önemli insani bir sorundur." diye konuştu.

Sınır hattının belirlenmesi konusuna destek verdiklerini anlatan Paşinyan, "Ermenistan'ın sınır hattını belirleme sürecini başlatmaya hazır olduğunu defalarca dile getirdim. Tüm ulaşım ve ekonomik bağlantıların açılması ve blokajların kaldırılması konusu da bizim için çok önemli ve bu sorunları çözmekle gerçekten ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay, Ruslan Rehimov

#dünya
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