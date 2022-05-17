Putin AB’nin enerji yaptırımlarını "ekonomik intihar" olarak nitelendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkesinin petrol ve gaz piyasalarına uyguladığı yaptırımları "ekonomik intihar" olarak nitelendirip Rusya’nın kendi çıkarlarına göre davranacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin petrol sektörünün durumuna ilişkin video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Ukrayna konusuna değinen Putin yine dikkat çeken ifadeler kullandı. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı "askeri operasyonları" batılı ülkelerin kendilerine karşı yürüttükleri politikaların sonucu olduğunu savunan Putin, “Ukrayna’da bugün yaşananlar Rusya’nın endişelerini görmezden gelen kolektif Batı’nın kötü tasarlanmış politikasıyla bağlantılıdır. Güvenliğimiz konusundaki meşru endişelere rağmen mümkün olan her fırsatta Kiev liderliğindeki Neo Naziler cesaretlendirildi. Ukrayna’nın doğusunda 8 yıldır devam eden sorunlar küçümsenerek hafife alındı. Kiev rejimi 8 yıl önce başlattığı düşmanlıkların sürmesine katkı sağladı” diye konuştu.

“Avrupa ülkeleri, ABD derebeyliğinin baskısıyla petrol ve gaz ambargosu uyguladı”

Ukrayna’ya başlatılan operasyonla bağlantılı olarak Avrupa ülkelerinin ülkesine uyguladığı petrol ve gaz ambargolarından ABD’yi sorumlu tutan Putin, “Bugün Avrupa ülkelerinin tamamen siyasi nedenlerle, kendi hırsları ve ABD derebeyliğinin baskısı altında petrol ve doğal gaz alanlarında daha fazla yaptırımlar uyguladığını görüyoruz” dedi. Bu yaptırımların Avrupa’nın zararına olduğunu savunan Putin, “Avrupa ülkeleri tarafından tamamen siyasi nedenlerle petrol ve gaz piyasalarına uygulanan yaptırımlar, fiyatların yükselmesine, bazı petrol ürünlerinin kıtlığına yol açtı ve ulaşım endüstrisi Avrupa’da yaşayan tüketicileri olumsuz etkiledi” şeklinde konuştu.

"Ekonomik intihar"

Rusya’nın kendi çıkarlarına göre davranacağına işaret eden Putin, “Böyle bir ekonomik intihar Avrupa’nın iç meselesidir. Rusya, kendi ekonomik çıkarlarından hareket ederek pragmatik davranmalıdır. Petrol piyasasındaki değişimler tektoniktir. Artık eski modele göre iş yapmak mümkün görünmüyor. Batı, yakın gelecekte hangi adımları atacağını hesaplayarak önceden sonuç çıkarmalı ve proaktif hareket etmeli. Bazı ortaklarımızın da kötü planlanmış kaotik adımlarını da kendi lehimize çevirmeliyiz” dedi.

Putin, "Rus enerji kaynaklarının reddedilmesi, Avrupa’nın sistematik olarak dünyanın en yüksek enerji maliyetine sahip bölgesi olacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

AB üyeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yönelik petrol ambargosunu görüşüyor. Ancak büyük ölçüde Rus petrol ithalatına bağımlı olan Macaristan ambargoya sıcak bakmıyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Rus petrolüne uygulanacak yasağın Macaristan için oluşturacağı sorunlara AB’nin çözüm bulması halinde Rus petrolüne yönelik AB yaptırımlarına onaylayacağını ifade etmişti.

AB, bu yılın sonuna kadar Rusya’dan tüm petrol ithalatını yasaklamayı ve ülkenin en büyük bankası Sberbank’ı SWIFT sisteminden çıkarmayı planlıyor.