Protestoların patlak verdiği Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde durum kontrol altına alındı

Özbekistan’da geçtiğimiz hafta anayasal reform karşıtı gösterilerin yaşandığı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde durumun tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Özbekistan’da geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen anayasa reform planı protestolarının ardından Özbekistan Milli Muhafız Birliği Komutan Yardımcısı Hamidcan Dadabayev açıklamada bulundu. Özbekistan Milli Muhafız Birliği Komutan Yardımcısı Dadabayev Karakalpakistan’ın başkenti Nukus’ta durumun tamamen normalleştiğini ve kontrol altına alındığını belirtti. Dadabayev, olaylarda gözaltına alınanlar arasında yabancıların olduğunu, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detayları henüz açıklanamayacağını söyledi.

Başkent Nukus’ta geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü anayasal reform karşıtı gösteriler olaylara dönüşmüştü. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bölgede hukuki düzeni ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ağustos’a kadar olağanüstü hal ilan etmişti. Özbekistan makamları, olaylarda siviller ve kolluk kuvvetleri görevlilerinin aralarında bulunduğu 18 kişinin öldüğünü, 243 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Olaylarda ayrıca 516 kişinin de gözaltına alındığı duyurulmuştu.