Prof. Dr. Turan Güven, Gazi Üniversitesi’nde anıldı

Prof. Dr. Turan Güven’i anma programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Turan ağabey kendi nesli içerisinde bir aydın sorumluluğuyla kendi bilgi alanında, çalışma alanında kalkarak itirazlar yapmış bir aydındır" dedi.

Prof. Dr. Turan Güven, Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen programla anıldı. Anma programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Turan Güven’in arkadaşları, öğrencileri ve meslektaşları tarafından farklı şekillerde anılacağını ifade ederek, “Bir aydın olarak hayatın temel sorularına verdiği cevap arayışı önemlidir. Hepimizin karşı karşıya kaldığı temel problemi Turan ağabey yazdıklarında sık sık belirtiyor. Turan ağabey de kendi nesli içerisinde bir aydın sorumluluğuyla kendi bilgi alanında, çalışma alanında kalkarak itirazlar yapmış bir aydındır. Bilim, inanç konusu değildir. Bilim inançla ilgili bir konu değildir. Bilim bilgiyle ilgili bir konudur. Bilimsel bilgi de her an yeniden üretilir. 19. yüzyıl Türk aydınlarının pozitivizmin inanç olarak bağlanıp kendi hayatlarını, damarını kesip deneyini yapan adamların bu pozitivist tavırlarını eleştiriyoruz ama anlayabiliyoruz onları. Pozitivizm ekseninde yükselmiş aydınlanmayı bir dogma olarak benimseyen aydınların durumu trajikomiktir” diye konuştu.

"Turan Güven çalışmalarıyla bilim dünyasına katkı sağladı"

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ise, Turan Güven’in çalışmalarıyla bilim dünyasına katkı sağladığını ifade ederek, “Engin düşünce dünyası ve vatan sevdasıyla bu milletin evlatlarına yol göstermeye çalışıyordu. Çalışkanlığı, azmi, titizliği, özenli haliyle öğrencilerine ve dostlarına örnek olmaya çalışıyordu. Güler yüzlü sıcak sohbeti, samimi halleri ve hayata dair yaptığı anlamlı tespitleriyle sevenlerinin gönlünde ayrı bir yeri vardı. Gençlerle vakit geçirmeye çok ehemmiyet verir, onlara zorlu hayat mücadelesini anlatmayı, vatan ve millet sevgisinin köklerini aktarmayı görev kabul ederdi. Turan hocamız kitaplara olan sevdasını, ilim yapma sürecindeki heyecanını ve memleket meseleleriyle dertlenmeyi ömrünün son demlerine kadar sürdürmüştü. Rahmetli hocamızın sahip olduğu bu kıymetli bilgi ve tecrübeleri bizlere emanet olarak kaldı” şeklinde konuştu.

Programa Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.