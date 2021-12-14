Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına ilk tepki Akşener'den geldi: Sakın ha!

Türkiye'de hukuk alanındaki etkisiyle tanınan Prof. Dr. İzzet Özgenç, OHAL açıklamasıyla bir anda gündeme oturdu. Özgenç, "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulundu.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Prof. Dr. Özgenç'in açıklamaları kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Özgenç'in sözleriyle ilgili başta Twitter olmak üzere sosyal medyada çok sayıda paylaşıma imza atıldı.

TARTIŞMALARA AKŞENER DE KATILDI

Hukukçu Özgenç'in OHAL açıklamalarıyla ilgili İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de dikkat çeken sözler geldi. Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada Özgenç'in etkili bir isim olduğunu ve sözlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HUKUKİ SİSTEMİNDE ETKİLİ BİR HOCA"

İYİ Parti lideri Akşener'in sözlerinin devamı şu şekilde:

"Bugün itibarıyla dış güçleri iki günlük bir süre için kenara koymuşlar. Bunu yorumlarsak eğer, iki görüş geldi dünden itibaren hepimizin önüne: Birincisi Japon bankasının raporu, ikincisi İzzet Özgenç hocanın yorumu... İzzet Özgenç hocamız aynı zamanda hukuk profesörüdür. Türkiye'nin hukuki sisteminde çok etkili bir hocadır. 'OHAL ilan edilebilir' diye bir kavram var.

"HERKESİ CİDDİYETE DAVET EDİYORUM"

Dış güçler işi bırakılmış bir kenara ve iç güçlere gelmiş iş... İç güçler denildiği zaman, İzzet Hoca'nın tarifi üzerinden bakarsak sermaye kontrolünden başlayarak bankadaki vatandaşın dolar mevduat hesaplarına kadar bazı adımların atılabileceği gibi bir endişe yaratır, ki bu Türkiye'nin gerçekten çok çok zor duruma, iflas etmesine sebep olur. Bu konuda da herkesi ciddiyete davet ediyorum. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın!"