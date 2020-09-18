PROF. DR FARUK ŞEN: DOĞU AKDENİZ’DE KIBRIS SORUNUNU ÇÖZMEDEN İYİLEŞME OLMAYACAK

İşte Faruk Şen'in yazısı:

Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Hükümetinin Günter Verheugen’in yanlış adımları ve eski KKTC Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş’a kızması sebebiyle AB’ye girmesi çerçevesinde Doğu Akdeniz’de dengeler değişti. Bu dengelerin değişmesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin lehine oldu. Doğu Akdeniz’de 9 bin 300 kilometrekarede 210 bin nüfusun yaşadığı KKTC’yi Türkiye başarılı bir şekilde hiçbir ülkeye tanıtamadı. Ne Türkiye’yle dost geçinen Azerbaycan, ne Malezya, ne Pakistan ya da Afrika’da TİKA marifetiyle yardım ettiğimiz ülkeler KKTC’yi tanımadı. Bizde fazla gayret gösteremediğimiz için şimdi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümeti AB’de Türkiye’nin tozunu arttırıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Fransa, Avusturya ve Lüksemburg 5’lisi, Türkiye’ye karşı her türlü düşmanlığı gösteriyorlar.

KKTC İÇİN MONAKO MODELİ GÖRÜŞÜLEBİLİR

Türkiye’nin KKTC sorununu uluslararası alanda ciddi bir şekilde çözmesi lazım. Bunun için en iyi model Fransa’nın Monako ile yaptığı çözüm olurdu. Monako içişlerinde serbest, dışişlerinde ve savunmada Fransa’ya bağlı bir ülke konumunda. Türkiye KKTC’de bunu uygulayabilirdi. İkinci adım olarak ülkemiz KKTC’nin tanınması konusunda en azından 5 dost ülkeyi yanımıza almayı sağlamalıdır. Alman Dışişlerinin söylediği bir yaklaşım vardır. “Kıbrıs’ta iki devlet vardır, birini tanırız diğerini tanımayız. Aralarında bir savaş olmadığı sürece bizim için bir sorun yok” şeklindedir.

KKTC’Yİ BİZE DOST OLAN ÜLKELERİN TANIMASI GEREKİRDİ

Azerbaycan, Ermenistan ile her başı sıkıştığında Türkiye’ye yaklaşır, Filistin kendisini destekleyen Türkiye’ye bir jest olarak KKTC’yi tanıyamaz. Pakistan ve Malezya bu konuda adımlar atabilirler. Bunların hiçbiri olmazsa Türkiye için tek çözüm KKTC’yi sınırlarımızın içine dahil etmektir. Başka bir çözüm olmazsa atılması adım budur. Bunun uluslararası alanda tepkilere neden olacaktır fakat artık savaş güçleri dünyada ön planda ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye savaş açacak halleri yok.

KKTC’NİN TÜRKİYE’YE KATILMASIDA BİR ÇÖZÜM GETİRECEKTİR

Londra ve Zürih antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs’a çıkarma yapan Türkiye 1983’te kurulan KKTC’yi ilk ve tek tanıyan ülkedir. Başka bir ülkenin tanımamasında durumunda KKTC ile yapılacak bir antlaşma sonucunda ve halk oylaması ile KKTC Türkiye’ye katılabilir. Unutmayalım Mustafa Kemal Atatürk Hatay’ın bu şekilde anavatana katılmasını sağlamıştı.