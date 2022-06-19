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PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı

PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı

Politika 19.06.2022, 19:56
PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı

PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı

(PRİZREN) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.

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