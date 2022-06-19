Son Dakika
Üsküdar Beylerbeyi’nde koruluk içiresindeki bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı
PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı
Politika 19.06.2022, 19:56
PRİZREN) - Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde coşkuyla karşılandı
(PRİZREN) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’da ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kosova’nın Mamuşa bölgesinde halk tarafından coşkuyla karşılandı.