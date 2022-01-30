Portekiz’de halk sandık başında

Portekiz’de halk erken genel seçimlerde oy vermek üzere sandık başına gitti.

Portekiz’de erken genel seçimler kapsamında yerel saatle 08.00’de oy verme işlemi başladı. Ülkede 10 milyon 800 bin seçmenin sandık başına gitmesi beklenirken, oy verme işlemi saatler 19.00’u gösterdiğinde sona erecek.

Omicron mutasyonu nedeniyle artan vakalar ile birlikte ülkede yaklaşık 1 milyon vatandaş karantinada bulunuyor. Yetkililer, evlerinde karantinada bulunan Covid-19 hastalarının oy kullanma işlemlerinin 18.00 ile 19.00 arasında yapılacağını açıkladı.

Koalisyon hükümeti kurulabilir

Parlamentodaki 230 milletvekilinin belirleneceği seçime ülkedeki 19 siyasi parti katılıyor. Seçim öncesi yapılan birçok ankete göre ise partilerden hiçbiri salt çoğunluk sağlayıp 116 sandalyeyi kazanarak tek başına iktidar olamıyor. Başbakan Antonio Costa liderliğindeki Sosyalist Parti (PS) anketlerde yaklaşık yüzde 36 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, sağcı Sosyal Demokrat Parti’nin ise yaklaşık yüzde 33 oy oranına sahip olduğu biliniyor. Ülkede seçim sonrasında koalisyon hükümeti kurulmasına kesin gözüyle bakılırken, hükümetin kimler tarafından kurulacağı ise merak ediliyor.

Başbakan Antonio Costa önderliğindeki mevcut hükümetin geçen ekim ayında sunduğu 2022 bütçe önerisinin parlamentoda reddedilmesi sonucu yaşanan siyasi krizde Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa erken seçim çağrısında bulunmuştu.