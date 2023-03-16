Polonyalı Bakan Kaminski: “Rus gizli servisi ile işbirliği yapan 9 şüpheli gözaltına alındı”

İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, ülkede casusluk faaliyeti yürüten şebekenin çökertilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Rus gizli servisi ile işbirliği yapan 9 şüpheli gözaltına alındı” dedi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkede Rusya için çalışan casus şebekesinin çökertildiğini duyurmuştu. Savunma Bakanının açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, düzenlediği basın toplantısında casusluk şebekesine ilişkin detayları paylaştı. Kaminski, casus ağının çökertildiğini yineleyerek, ”Son günlerde İç Güvenlik Teşkilatı tarafından Rus gizli servisi ile işbirliği yapan 9 şüpheli gözaltına alındı” dedi. Polonyalı Bakan, bu 9 kişinin Polonya’nın doğusundaki ülkelerden gelen yabancılar olduğunu dile getirerek, “Şüpheliler, Rus istihbaratının isteği ile Polonya’ya karşı istihbarat faaliyetleri yürüttü ve sabotaj hazırlığındaydı” ifadelerini kullandı. Dün gözaltına alınan 3 kişinin soruşturmasının devam ettiğini, 6 kişinin ise Rusya adına casusluk yapmak ve suç örgütüne üye olmakla suçlandıklarını aktaran Kaminski, “İç Güvenlik Teşkilatı görevlileri kameralar, elektronik ekipman ve GPS vericilerini güvence altına aldı” dedi. Bakan Kaminski, casusluk şebekesinin aynı zamanda Polonya ve Ukrayna ilişkilerini bozmak amacıyla propaganda faaliyetleri yürütme talimatı da aldığını söyledi.