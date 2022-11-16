Polonya’dan Ukrayna’nın talebine yanıt: "Sadece Polonya ve ABD, Ukrayna’nın patlama alanına erişimine izni verebilir"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna’nın füzelerin düştüğü Polonya’daki bölgeye acil erişim talebine yanıt vererek, "Sadece Polonya ve ABD, Ukrayna’nın patlama alanına erişimine izni verebilir" dedi.

Dün akşam saatlerinde Polonya topraklarına düşen füzeler ile ilgili soruşturma devam ederken, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna’nın füzelerin düştüğü Polonya’daki bölgeye acil erişim talebine yanıt verdi. Duda, hem ülkesinin hem de düşen füzeler ile ilgili soruşturmayı yürüten ABD’nin Ukrayna’nın müdahalesini onaylaması gerektiğini ifade ederek, "Sadece Polonya ve ABD, Ukrayna’nın patlama alanına erişimine izni verebilir. İşlemler Polonyalı ve ABD’li uzmanlar tarafından yürütülüyor. Bu işlemlere herhangi birinin katılmasına izin verilecekse, en azından her iki tarafın da onayı gerekir" dedi.

Ukrayna, füzelerin düştüğü bölgeye acil erişim talep etmişti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Füzenin Polonya’ya düşüşü ile ilgili ortak soruşturmayı destekliyoruz” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın Rusya’nın söz konusu füzelerden sorumlu olduğuna dair iddialarına yönelik "kanıtı" teslim etmeye hazır olduğunu aktarmıştı. Ortaklarımızdan bunun bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğuna dair varılan sonuca ilişkin bilgileri beklediklerini açıklayan Danilov, Ukrayna’nın Devlet Sınır Hizmeti ve Ukrayna Savunma Bakanlığı ekiplerinin patlama alanına acil erişimini talep ettiğini belirtmişti.

Füzelerin Ukrayna’ya ait olduğu belirtilmişti

Batılı ülkeler, Polonya’nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerin Rusya’nın dün Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarına karşılık veren Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğunu ve kazayla Polonya topraklarına düştüğünü ifade etmişti.