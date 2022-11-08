Polonya’dan ABD askeri üssünü genişletme kararı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkedeki ABD askeri hava üssünün genişletileceğini duyurarak, Powidz’deki askeri üsse ilişkin "Bu tesis Kuzey Atlantik İttifakı’nın doğu kanadında Polonya ve NATO güçlerini desteklemeye hazırlanan bir askeri tesise dönüşüyor" dedi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ABD’nin Varşova Büyükelçisi Mark Brezezinski ile Powidz’deki askeri hava üssünü ziyaret etti. ABD askeri hava üssünün genişletileceğini açıklayan Bakan Blaszczak, Powidz’deki askeri üssün ABD Savaş Havacılık Tugayı’na ev sahipliği yapacağını belirterek, "Kuzey Atlantik İttifakı’nın doğu kanadında Polonya ve NATO güçlerini desteklemeye hazırlanan bir askeri tesise dönüşüyor" ifadelerini kullandı. ABD’ye ait Apache saldırı helikopterlerinin bulunduğu tesiste yeni sığınakların ve yakıt depolama tesislerinin kurulacağı aktarıldı.

Washington ve Varşova arasında 2020’de gerçekleştirilen Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşmasına değinen Bakan Blaszczak, 11 yerde toplam 114 altyapı projesinin anlaşmaya dahil edildiğini belirterek, bu projelerin “Orta ve Doğu Avrupa’da ek askeri gücün hızlı bir şekilde gelişmesinin sağlanacağını” söyledi.

Ayrıca, Polonya ABD’den 96 helikopter sipariş etmiş ve Abrams tanklarını satın almıştı.