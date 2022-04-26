Polonya’dan 50 Rus şirket ve iş adamına yaptırım

Polonya, 50 Rus şirketi ve iş adamına yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, birçok ülke tarafından Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor. Polonya, Moskova üzerindeki baskıyı artırarak, 50 Rus şirketi ve iş adamına yaptırım uygulama kararı aldı. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, düzenlediği basın toplantısında yaptırım 50 Rus şirket ve iş adamlarını açıklayarak, "Bu ilk yaptırım listesi 50 maddeden oluşuyor ve liste ilerleyen zamanlarda genişleyecektir" dedi.

Bakanlık tarafından açıklanan listede Rus şirketler arasında enerji devi Gazprom ve kimyasal gübre üreticisi Akron, kömür ticareti şirketleri SUEK Polska ve KTK Polska yer aldı. Listedeki kişiler arasında ise Alfa Bank’ın kurucu ortağı milyarder Mikhail Fridman, alüminyum kralı Oleg Deripaska ve Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin kurucusu Eugene Kaspersky yer aldı.

Polonya, daha önce de Mayıs ayına kadar Rus kömürü ithal etmeyi ve 2022’nin sonuna kadar Rus petrolünü kullanmayı bırakacağını açıklamıştı.