Polonya, Ukrayna’ya 4 MiG-29 savaş uçağı gönderiyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ilerleyen günlerde Ukrayna’ya Sovyet yapımı 4 adet MiG-29 savaş uçağı göndereceklerini ifade etti.

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaş uçağı talebi devam ederken, Varşova yönetiminden Kiev’e destek geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya önümüzdeki birkaç gün içinde Sovyet yapımı 4 adet MiG-29 göndereceklerini duyurdu. Duda, “İlk olarak 4 uçağı tam çalışır halde Ukrayna’ya teslim edeceğiz. Diğer uçakların bakımı yapılıyor ve hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

Polonya, teslimatı yapması durumunda Ukrayna hükümetinin savaş uçağı talebini yerine getiren ilk NATO ülkesi olacak.

Batılı ülkeler Kiev’e savaş uçağı sağlanmasına sıcak bakmıyor

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin Rusya’nın işgaline etkili bir şekilde karşı koymak için savaş uçaklarına ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı. İngiltere ve ABD ise Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı göndermeyi reddetmişti.

Batılı ülkeler, çatışmanın Ukrayna sınırlarını aşmasına yol açabileceği endişesiyle Kiev’e savaş uçağı gönderilmesi konusuna mesafeli yaklaşıyor.