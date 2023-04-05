Polonya Tarım Bakanı istifa etti

Polonya Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’dan ithal edilen 3,5 milyon ton tahıl dolayısıyla zor durumda olan Polonyalı çiftçilerin sorunlarını çözmeyeceğini ileri sürerek istifa etti.

Polonya’nın Avrupa Konseyi kararıyla Ukrayna’dan ithal ettiği 3,5 milyon ton tahıl istifaya yol açtı. Polonya Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı Henryk Kowalczyk düzenlediği basın toplantısında AB’nin Polonyalı çiftçilerin temel taleplerini karşılamayacağını gördüğü için istifa kararı aldığını açıkladı. "Kararımı verdim. AB’nin çiftçilerin temel taleplerini karşılamayacağını görerek Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı görevimden istifa ediyorum" diyen Henryk Kowalczyk, son olarak 31 Mart’ta AB’ye yaptıkları Ukrayna tahılına gümrük vergisi uygulanması başvurularının reddedildiğini, AB’nin söz konusu ithalatın 5 Haziran 2024 tarihine kadar gümrük vergisi olmaksızın devamına karar verdiğini söyledi. 2021 yılından bu yana Kırsal Kalkınma ve Tarım Bakanı olarak görev yapan Kowalczyk çalışma arkadaşlarına teşekkür ederken, yerine gelecek yeni Tarım Bakanı’na da başarılar diledi. Henryk Kowalczyk’ın istifasının Polonyalı çiftçilerin ucuz Ukrayna tahılı nedeniyle başlattıkları protesto sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle mensubu bulunduğu iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi PiS yönetimi tarafından istendiği ileri sürülürken, Kowalczyk söz konusu iddiaları yalanladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında Polonya depolarında biriken Ukrayna tahılının iç pazarı istikrarsızlaştırmasının kabul edilemez olduğunu söylemişti. Avrupa Komisyonu’nun Ukrayna tahılının komşu ülkeler üzerinden Afrika ve Ortadoğu ülkelerine satılması kararı üzerine Ukrayna’dan ithal edilen 3,5 milyon ton tahıl AB prosedürlerindeki aksaklık ve gecikmeler nedeniyle Polonya ambarlarında kalmıştı. Polonyalı çiftçiler, ucuz Ukrayna tahılı yüzünden ellerindeki tahılı satamadıklarını ya da maliyetinin altında satmak zorunda bırakıldıklarını belirterek bir dizi protesto gösterisi başlatmasının ardından Başbakan Morawiecki, Ukrayna’ya sınır komşusu olan diğer AB üyesi ülkelerle birlikte Avrupa Konseyi’nden Ukrayna tahılının komşu ülkeler üzerindeki etkisinin sınırlandırılması için tüm prosedür ve düzenlemeleri derhal harekete geçmesini isteyeceklerini bildirmişti. AB nezdinde aylardır süren çabalarına rağmen mevcut kriz karşısında bir netice alamadıklarını, sorunun çözümü için artık Avrupa Konseyi’nin onay vermediği bir takım önlemleri dahi devreye sokmayı düşündüklerini ifade eden Mateusz Morawiecki "Bunu açıkça söylüyorum. Söz konusu önlemleri devreye sokarsak AB kurumları bize en fazla para cezası verecektir. Turow linyit madeni örneğinde olduğu gibi kendi başımıza harekete geçebileceğimizi gösterdik ve bu cezalardan korkmuyoruz " şeklinde konuşmuştu.

Morawiecki’nin açıklamalarının ardından Avrupa Konseyi Polonyalı çiftçilere 29,5 milyon euro yardım yapılacağını açıklamıştı, Polonya hükümeti de çiftçilere 30 milyon Euro da kendilerinin ödeyeceğini bildirmişti. Ukrayna tahılının Polonya üzerinden ithalatına bugün başlanması halinde bile tüm tahılın gönderilmesinin bir buçuk yıl süreceği belirtiliyor.