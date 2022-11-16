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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" dedi.
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "Yüksek alarm durumundayız"
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin kara kuvvetleri, donanma ve hava savunma sistemleriyle yüksek alarm durumunda olduğunu açıkladı.
Politika 16.11.2022, 14:26
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin kara kuvvetleri, donanma ve hava savunma sistemleriyle yüksek alarm durumunda olduğunu açıkladı.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, dün akşam Ukrayna sınırına yakın köye düşen füzeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Blaszczak, "Hem kara kuvvetleri hem de donanma hava savunma sistemleri ve askeri birimler yüksek alarm durumunda. Polonya ordusu durumu izliyor. Müttefiklerimizle sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.
Akşam saatlerinde Polonya’nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen füze sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.