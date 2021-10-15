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Putin’den Dağlık Karabağ vurgusu: "BDT’ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü"
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, “Yakında Polonya’dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye’ye gidecek” dedi.
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, “Yakında Polonya’dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye’ye gidecek” dedi.
Politika 15.10.2021, 16:54
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak, “Yakında Polonya’dan bir heyet silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye’ye gidecek” dedi.