Polonya, Rusya Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

Polonya, Ukrayna’nın 4 bölgesinin ilhakı nedeniyle Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Rusya Federasyonu Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını bildirdi. Söz konusu çağrının Rusya’nın geçtiğimiz haftaki eylemleriyle bağlantılı olduğunu ifade eden Przydacz, gerçekleştirilecek görüşmede Rus büyükelçiye 23-27 Eylül tarihlerinde Ukrayna’nın Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde düzenlenen "sözde referandum" ile bu bölgelerin Rusya’ya ilhak edilmesine ilişkin Polonya’nın tutumunun iletileceğini aktardı.

Bunun yalnızca Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın bir faaliyeti olmadığını belirten Przydacz, diğer Avrupa Birliği (AB) üyesi mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde ortak karar aldıklarını, AB ülkelerinin de bugün kendi ülkelerindeki Rusya büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak görüşlerini ileteceklerini bildirdi.