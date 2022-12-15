Polonya parlamentosu Rusya’yı "teröre sponsor devlet" ilan etti

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, Rusya’yı "teröre sponsor devlet" ilan etti. Kararda Rusya’nın 2014 yılında 298 kişinin hayatını kaybettiği Malezya uçağının düşürülmesi ve 2010’da aralarında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski’nin de yer aldığı 96 kişinin yaşamını yitirdiği Smolensk uçak kazasının da doğrudan sorumlusu olduğu ifade edildi.

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, dün gece gerçekleştirilen oturumda kabul ettiği kararla Rusya’yı "teröre sponsor devlet" ilan etti. Kararda, "Polonya Cumhuriyeti Parlamentosu Sejm, Rusya Federasyonu’nu terörü destekleyen ve terör araçlarını kullanan devlet olarak tanır. Rusya sistematik olarak insan haklarını, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Şartı’nı ve diğer taahhütleri ihlal ediyor. Diğer devletlerin topraklarını ilhak ediyor, silahlı saldırılar düzenliyor, savaş suçu ve soykırımlar işliyor. Enerji alanı başta olmak üzere ekonomik saldırılara girişiyor" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kararda Rusya’nın 2014 yılı Temmuz ayında 298 kişinin hayatını kaybettiği Malezya uçağının düşürülmesi olayı ile 2010 yılı Nisan ayında içinde dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski ile diğer devlet erkanının bulunduğu ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Smolensk uçak kazasının da doğrudan sorumlusu olduğu ifade edildi.

"Rusya, Smolensk uçak kazasının da doğrudan sorumlusudur" ibaresi tartışmaya yol açtı

Karar 231 milletvekilinin oyuyla kabul edilirken, muhalefet partileri iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) milletvekili ve bir önceki Savunma Bakanı Antoni Macierewicz’in önerisiyle karara "Rusya, Smolensk uçak kazasının da doğrudan sorumlusudur" ifadesinin eklenmesi nedeniyle oylamaya katılmadı.

Rusya’yı terörist devlet ilan eden karar, Sejm’de ilk olarak 2 Aralık’ta görüşülmüştü. Tüm partilerin üzerinde anlaştığı, oy birliğiyle alınması planlanan karara bir dönem Smolensk kazası araştırma heyetine başkanlık da yapan Antoni Macierewicz’in son dakikada yaptığı ekleme nedeniyle muhalefet partileri itiraz etmiş, yapılan oylamada karar için yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. Dün gece yeniden gerçekleştirilen oylamaya ise "Smolensk kazası"nın eklenmesi nedeniyle muhalefet partilerine mensup 226 parlamenter katılmadı.

Smolensk: Polonya halkını bölen uçak kazası

Katyn ormanında Sovyetler Birliği İçişleri Halk Komiserliği (NKWD) görevlileri tarafından öldürülen 22 bine yakın Polonyalıyı anmak için 10 Nisan 2010 tarihinde Polonya’dan Rusya’nın Smolensk kentine giden ve içerisinde dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski’nin de bulunduğu Tupolev Tu-154 uçağı iniş sırasında düşmüştü. Olayda Kaczynski ve eşi, milletvekilleri, Polonya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı dahil 96 yolcu hayatını kaybetmişti. İktidar partisi ve destekçileri uçağın Rusya tarafından düşürüldüğünü iddia ederken, muhalefet partileri ise uçağın pilot hatası yüzünden düştüğünü belirtiyor. Söz konusu uçak kazası halen Polonya halkını sert bir şekilde bölen konular arasında yer alıyor.