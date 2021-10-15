Polonya Parlamentosu göçmenlerin sınır dışı edilmesine izin veren tartışmalı yasaya onay verdi

Polonya Parlamentosu, sınır muhafızlarının ülke sınırlarını yasa dışı yollardan geçen göçmenleri sınır dışı etmelerine izin veren yasayı onayladı.

Son zamanlarda Polonya’da hükümetin göçmenlere yönelik müdahaleleri ve ülke sınırında hayatını kaybetmiş 6 göçmenin tespit edilmesi, ülkede insan hakları savunucularının tepkisini çekmişti. Ülkede yaşanan göçmen gerginliğinin ardından Polonya Parlamentosu’ndan insan hakları savunucuları tarafından ülkenin uluslararası hukuk kapsamındaki taahhütlerini ihlal ederek göçmenlerin sınır dışı edilmesini yasallaştırmayı hedeflediği ifade edilen yeni bir yasaya onay geldi.

Parlamento tarafından onaylanan yeni yasa kapsamında, Polonya’da ülke sınırını yasa dışı yollardan geçerken yakalanan göçmenlerin yerel sınır muhafızları başkanının kararı ile ülke topraklarını terk etmesi emredilebilecek. Yasa gereğince emir, Sınır Muhafızları Komutanı’na temyiz edilebilecek, fakat bu emrin uygulanmasını engelleyemeyecek. Ayrıca yasa, Yabancılar Dairesi Başkanı’nın yasa dışı bir şekilde sınırı geçtikten sonra yakalanan bir kişinin uluslararası koruma başvurusunu dikkate almamasına hak tanıyacak.

Sınır muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayında düzenlenen ve şu an parlamento tarafından onaylanarak yasa haline getirilen hükümet düzenlemelerine uygun hareket edildiği kaydedildi. Yeni yasanın ise yürürlüğe girmesi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından imzalanması gerekiyor.

Öte yandan uluslararası hukuka göre göçmenlerin sığınma talep etme hakları bulunurken, potansiyel sığınmacıları hayatlarının veya refahlarının tehlikede olabileceği yerlere geri göndermenin yasak olduğu belirtiliyor. Ayrıca Polonya’nın İnsan Hakları Ombudsmanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi gibi kurumlar tarafından yapılan açıklamalarda, yeni yasanın uluslararası koruma arayışında olan göçmenler veya mülteciler için etkili bir yardım kaynağı garanti etmediği ifade ediliyor.