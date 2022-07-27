Polonya, Güney Kore’den tank ve obüs satın alacak

Polonya, Güney Kore’den 980 tank, 648 kundağı motorlu K9 zırhlı obüs ve 48 FA-50 savaş uçağı satın alınacağını açıkladı.

Polonya, devam eden Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımlar sonucu oluşan mühimmat açığını kapatmak için Güney Kore’den tank ve obüs alacağını açıkladı. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’nin K2 modeli 980 tank, 648 kundağı motorlu K9 zırhlı obüs ve 48 FA-50 savaş uçağı satın alınacağı belirtildi.

Bakanlık ilk 48 K9 obüsünün de bu yıl gelmesinin beklendiğini belirtirken, 2025 yılından itibaren obüslerin Polonya’da üretileceğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca Güney Kore’den alınacak askeri mühimmatların Polonya’nın, Rusya’ya karşı savaşında kullanması için Ukrayna’ya gönderdiği Sovyet döneminden kalma tankların yerini alacağını ifade etti.