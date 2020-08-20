Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz istifa etti
POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANI JACEK CZAPUTOWİCZ'İN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİ DUYURULDU.
Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz’in görevinden istifa ettiği duyuruldu.
Polonya’da Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski’nin ardından bu kez Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz görevinden istifa etti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakan daha önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Polonya diplomasisinin başını değiştirmek için iyi bir zaman olduğunu belirtti ve halefinin mevcut çizgiyi sürdüreceğine, Polonya’nın uluslararası arenada konumunu daha da güçlendireceğine dair inancını dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Czaputowicz, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından istifa edebileceğinin sinyalini vererek herhangi bir baskı altında olmadığını ifade etmişti.
Öte yandan, Polonya’da iki gün önce de Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski istifa etmişti.
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