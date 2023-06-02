Polonya Devlet Başkanı Duda’dan "Rus" etkilerini araştıracak yasada geri adım

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ülkede tartışmalara yol açan "Polonya’daki Rus etkilerini araştıracak komisyon yasasında" acil değişiklik hazırladığını duyurdu. Buna göre komisyonda parlamento üyelerinin yer almaması, komisyonun suçluluğuna hükmedeceği kişilere kamu hizmeti yasağı getirme yetkisinin kaldırılması ve komisyon kararlarının yargıya taşınmasını içeren değişiklik paketi, bugün parlamentoya sunulacak.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, geçtiğimiz pazartesi günü onayladığı "2007-2022 yılları arasında Rusya’nın etkisi altında Polonya’nın çıkarlarına zarar verecek şekilde hareket eden kamu görevlileri ile üst düzey yöneticileri belirlemeye yönelik çalışmalar yürütecek komisyon kurulması yasasında" acil değişikliğe gitti. Duda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında, yasayı onaylamasının ardından kamuoyundan gelen eleştiri ve şüpheleri dikkate alarak değişiklik paketi hazırladığını, paketin bugün parlamentoya sunulacağını duyurdu. Komisyon üyelerinin parlamento üyeleri yerine uzmanlardan oluşmasını, komisyon kararlarına itirazın idare mahkemelerine değil, genel mahkemeye yapılmasını öneren Duda, komisyonun suçluluğuna hükmedeceği kişilere kamuda görev alma, ateşli silah kullanma yasağı getirme gibi yetkilerin de kaldırılmasını istedi. Duda, bunun yerine komisyonun söz konusu kişi için kamu yararına hareket etmeyeceğine ilişkin görüş belirtmesini önerdi. İstisnai durumlar dışında komisyonun tüm çalışmalarının halka açık ve şeffaf olacağını dile getiren Polonya Cumhurbaşkanı Duda, "Kamuoyunun ekonomik ve kamusal yaşamımız ile güvenliğimiz üzerindeki Rusya etkisini açıklığa kavuşturacak komisyon çalışmalarını en hızlı şekilde görmesi ve duyması oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

"Arkasında kimin olduğunu bilmek isterdim"

Polonya ekonomisinin önemli kollarının Rusya’ya satılmaya çalışıldığını, söz konusu girişimin büyük oranda önüne geçildiğini belirten Andrzej Duda, "Bunun arkasında kimin olduğunu bilmek isterdim. Bunun arkasında sadece Ruslar yoktu, o dönem Polonya’da devlet ve ekonomi görevlerini yürüten kişiler de vardı. Bu konular açıklığa kavuşturulmalı. Polonyalılar bunu bilmeyi hak ediyor. Komisyon buna hizmet edecek" dedi.

Duda’nın önerdiği değişiklik paketi, bugün parlamentoya sunulacak.

Muhalefet, AB ve ABD endişeli

Komisyonun her türlü bilgi ve belgeye erişme, tanıkları ifadeye çağırma, gelmeyenlere 50 bin zloti para cezası verme, zorla getirilmelerine karar verme, suçluluğuna hükmettiği kişilere devlet tarafından sağlanmış koruma hizmetinin kaldırılması, sonraki 10 yıl boyunca koruma verilmemesi, 10 yıl boyunca kamu fonlarının tasarrufuna ilişkin görevlerde bulunamaması kararı alma, ateşli silah ruhsatının geri alınması, sonraki 10 yıl boyunca ateşli silah ruhsatı verilmemesine hükmetme gibi birçok yetkisi bulunuyor. Muhalefet partileri komisyonun kendilerini hedef alacağını belirtirken, Avrupa Birliği (AB) ve ABD ise önümüzdeki eylül ayında genel seçimlerin yapılacağı ülkede seçmen davranışının komisyon çalışmalarından etkileneceğini ve bağımsız yargının devre dışı bırakılacağını öne sürerek endişelerini dile getirdi.