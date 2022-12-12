Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Polonya, Ukrayna’ya 2 milyar dolara yakın askeri destek sağladı"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya’nın Ukrayna’ya bugüne kadar 2 milyar dolara yakın askeri destek sağladığını açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Almanya’nın başkenti Berlin’e bir günlük çalışma ziyareti düzenledi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelen Duda, görüşme sonrası Steinmeier ile ortak basın toplantısı düzenledi. Duda, "Polonya, Ukrayna’ya yaklaşık 2 milyar dolar değerinde askeri destek sağladı. Polonya’da üretilen silahların iyi çalıştığı, Ukrayna askerlerinin Ukrayna topraklarını savunmasına gerçekten yardımcı olduğu bilgisini memnuniyetle almaktayız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’nın altyapısını bombalaması nedeniyle gerek Almanya’nın gerekse Polonya’nın yeni bir mülteci akını ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunan Duda, Patriot füzelerinin Polonya’ya konuşlandırılması önerisi için Alman mevkidaşına teşekkür etti.

"Polonya ve Almanya, Ukrayna’yı desteklemekte kararlı"

Steinmeier ise, her iki ülkenin toprak bütünlüğü, özgürlük mücadelesi ve aynı zamanda yeniden yapılanma yolunda Ukrayna’yı desteklemeye kararlı olduğunu söyledi. Almanya’nın NATO’nun doğu kanadı ve ittifakın topraklarının tamamının korunmasına önemli katkı sağladığını ifade eden Steinmeier, "Polonya’nın güvenliğinin bizim kendi güvenliğimiz için de büyük önemi var. Bu kış aylarında Rusya’nın sivil altyapıya saldırarak halkı bezdirip bir sonraki mülteci dalgasına yol açma stratejisinin başarılı olmaması için Almanya ve Polonya olarak Ukrayna halkını desteklememiz önemli" dedi.