Polonya Cumhurbaşkanı Duda kömür dağıtımına ilişkin yasayı imzalayacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, yerel yönetimler tarafından vatandaşlara kömür dağıtımına ilişkin yasayı en kısa sürede imzalayacağını söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, ülkede yerel yönetimler tarafından kömür dağıtımına imkan sağlayacak yasayı en kısa sürede imzalayacağını açıkladı. Duda, "Bu konunun aciliyetinin farkındayım. En kısa sürede yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan söz konusu yasayı imzalayacağım" dedi.

Geçtiğimiz hafta Polonya meclisi tarafından onaylanan tasarıya göre, yerel yönetim birimleri kömür dağıtma yetkisine sahip olacak.