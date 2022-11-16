Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "Elimizdeki kanıtlar bunun kasıtlı bir saldırı olmadığını gösteriyor. Rusya’nın herhangi bir şekilde NATO’ya karşı saldırıya hazırlandığına dair işaret yok" dedi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmeyi amaçlayan roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" dedi.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmeyi amaçlayan roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" dedi.
Politika 16.11.2022, 14:28
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmeyi amaçlayan roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" dedi.