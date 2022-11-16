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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmeyi amaçlayan roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmeyi amaçlayan roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" dedi.

Politika 16.11.2022, 14:28
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmeyi amaçlayan roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Ukrayna açık ve anlaşılır bir şekilde Rus füzelerini düşürmeyi amaçlayan roketler fırlatarak kendini savundu. Her şey bunun talihsiz bir kaza olduğunu gösteriyor" dedi.

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