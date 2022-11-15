Polonya Başbakanı Morawiecki, Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi’ni acil toplantıya çağırdı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi’ni acil olarak toplantıya çağırdı. Toplantının konusuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırılarının ardından Polonya harekete geçti. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Rusya’nın bugün Ukrayna’nın çeşitli kentlerine düzenlediği füze saldırıları üzerine Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Ulusal Güvenlik ve Savunma İşlerinden Sorumlu Bakanlar Kurulu Komitesi üyelerini toplantıya çağırdığını bildirdi. Toplantının Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile istişarenin ardından düzenlendiğini belirten Müller, toplantının konusu hakkında şu an için bir bilgi veremeyeceğini, mümkün olması durumunda ilerleyen saatlerde kamuoyunu bilgilendirebileceklerini söyledi.

Müller, medyadan hükümet cephesinden herhangi bir açıklama gelinceye kadar teyit edilmemiş hiçbir bilgiye itibar etmemelerini istedi.

Polonya’ya Rus füzesi düştüğü iddiası

Polonya medyasında yer alan haberlerde, Ukrayna sınırına yakın bir bölgede bulunan Przewodow köyünde şiddetli bir patlama yaşandığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. ABD’li istihbarat yetkilisine dayandırılan bazı haberlerde ise, patlamanın kaynağının Rus füzesi olduğu iddia edildi. Polonya hükümeti henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.