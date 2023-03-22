Polonya Başbakanı Morawiecki: "Gözlerimizin önünde yeni bir jeopolitik düzen doğuyor"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Moskova ziyaretini değerlendiren Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "Gözlerimizin önünde yeni bir jeopolitik düzen doğuyor. Barış, istikrar ve özgürlük konusunda Polonya ve Japonya gibi benzer düşünen ülkeler birbirleriyle yakın işbirliği yapmalı" şeklinde konuştu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Polonya’nın başkenti Varşova’da mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi. İki başbakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Polonya Başbakanı Morawiecki yaptığı konuşmada, Polonya ve Japonya’nın Rusya’nın iki uç sınırında bulunmasına karşılık Rus emperyalizminin uluslararası düzene ve dünya barışına yönelik tehdidini çok iyi anladıklarını söyledi. "Gözlerimizin önünde yeni bir jeopolitik düzen doğuyor. Özgürlük, İstikrar ve barış konusunda Polonya ve Japonya gibi benzer düşünen ülkeler birbirleriyle yakın işbirliği yapmalı" şeklinde konuşan Morawiecki, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in son Moskova ziyaretinin ise kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Çin-Rusya ortaklığının tehlikeli olduğunu ifade eden Morawiecki, Çin’i uluslararası saldırgan politikasında Rusya’yı desteklememesi için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı. Morawiecki konuşmasında Japonya Başbakanı Kishida’ya güvenlikle ilişkili konulara güçlü katılımından dolayı teşekkür etti.

"Polonya’daki projelerin sayısı artacak"

Japonya Başbakanı Kishida ise Rusya’nın Ukrayna saldırısının uzamasının Polonya üzerindeki yükü arttırması nedeniyle Polonya’ya karşı "resmi kalkınma yardımı alıcısı" olarak özel bir tutum sergileme kararı aldıklarını ve Polonya’daki projelerinin sayısını arttırmak istediklerini söyledi. Ukrayna’daki Rus saldırganlığının bir an önce sona erdirilmesinde Polonya gibi benzer düşünen ülkelerin birlik içinde kalmasının ve Ukrayna’ya yardım ile Rusya’ya sert yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Fumio Kishida, ülkesinin Vişegrad Grubu, Üç Deniz İnisiyatifi ve Bükreş Dokuzlusu ile işbirliğini derinleştireceğini belirtti.