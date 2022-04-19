Polonya Başbakanı Morawiecki: “Gerekirse, Ukraynalı 10 bin yaralı askeri tedavi etmeye hazırız”

Ukrayna’nın Lviv kentine gelen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Gerekirse, Ukraynalı 10 bin yaralı askeri tedavi etmeye hazırız” dedi.

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş yaklaşık 2 aydır devam ediyor. Askeri ve sivil noktaları hedef alan Rusya karşısında yer alan ülkelerden Ukrayna’ya çeşitli yardımlar sağlanıyor. Lviv kentini ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Polonya sağlık servisinin şu an çok sayıda Ukraynalı askeri tedavi ettiğini ve daha fazlasına hazırlık yaptığını belirten Morawiecki, “Gerekirse, en az 10 bin yaralı Ukraynalı askeri tedavi etmeye hazırız. Ukrayna’daki yaralı askerlere ulaşmak ve onları iyileştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Başbakan Morawiecki, Polonya tarafından finanse edilen ve 300-350 mülteci için geçici barınma sağlayan taşınabilir kabinlerde oluşan ‘konteyner kasaba’nın açılışı için Lviv’e gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2 bin 500 ila 3 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ve 10 bin askerin de yaralandığını duyurmuştu.