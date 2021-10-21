Polonya Başbakanı Morawiecki: "AB’nin şantaj baskısı altında hareket etmeyeceğiz"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, "AB’nin şantaj baskısı altında hareket etmeyeceğiz, diyaloğa hazırız" dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, AB-Polonya arasında yaşanan "yargı" geriliminin gölgesinde başlıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, zirve öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Başbakan Morawiecki, Polonya’nın AB’nin "şantajıyla" hareket etmeyeceğini, ancak devam eden anlaşmazlıkları çözmeye çalışacağını ifade etti. Morawiecki, "Bazı Avrupa kurumları üstlerine düşmeyen konularda karar verme hakkını üstleniyor" dedi. "Şantaj baskısı altında hareket etmeyeceğiz, diyaloğa hazırız" diyen Morawiecki, "AB kurumlarının sürekli genişleyen yetkilerini kabul etmiyoruz ama mevcut anlaşmazlıkların diyalog yoluyla nasıl çözüleceğini elbette konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Macron: "Diyalog işe yaramazsa yaptırımlara başvurabiliriz"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirveden önce yaptığı açıklamada, Polonya’ya "anlaşmazlığa Avrupa ilkeleriyle uyumlu bir çözüm bulmak için yürütme komisyonu ile birlikte çalışma" önerisinde bulundu. Macron, "Diyalog işe yaramazsa çeşitli yaptırımlara başvurabiliriz" dedi.

Polonya-AB arasında "hukukun üstünlüğü" gerilimi

Geçtiğimiz 8 Ekim’de Polonya Anayasa Mahkemesi, Başbakan Mateusz Morawiecki’nin AB hukuku ile ulusal yasaların çeliştiği durumlarda hangi yasanın üstün kabul edileceğinin belirlenmesi için yaptığı başvuru sonucu "AB yasalarının ulusal yasalardan üstün kabul edilmesinin Polonya anayasasına aykırı" olduğuna hükmetmişti. Karara tepki gösteren Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 19 Ekim’de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, "Polonya Anayasa Mahkemesi’nin son kararı AB’nin temellerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Bu, Avrupa hukuk düzeninin birliğine doğrudan bir meydan okumadır" ifadelerini kullanmıştı. Leyen, Polonya’nın AB değerlerine zarar vermesini önlemek için harekete geçeceğini, yasal, mali ve siyasi seçeneklerin değerlendirildiğini belirterek, yaptırım sinyali vermişti. Morawiecki ise Ursula von der Leyen’e, "Mali cezalar hakkında konuşmak kabul edilemez. AB politikacılarının Polonya’ya şantaj yapmasına izin vermeyeceğim" sözleriyle tepki göstererek "tehdit dilini" reddettiğini söylemişti.