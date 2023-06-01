Polonya Başbakanı Morawiecki: "AB ile NATO arasında daha yakın işbirliğine duyulan ihtiyacı fark ettik"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) ile NATO arasında yakın işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu, bu yakın işbirliğinin AB ve NATO’nun doğu kanadında güvenlik seviyesini güçlendirecek olumlu bir ek itici güç olacağını söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Moldova’nın başkenti Kişinev’de düzenlenen İkinci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında, AB ile NATO arasında yakın işbirliğine duyulan ihtiyacı dile getirdi. Polonya’nın hem AB üyesi hem de dünya tarihinin en güçlü askeri ittifakının üyesi olduğunu belirten Başbakan Morawiecki, ancak diğer tarafta Ukrayna’da uzun yıllar sürecek savaşa kendilerini hazırlamak zorunda oldukları kararlı bir rakipleri olduğunu söyledi. NATO ve AB arasındaki işbirliğinin AB ve NATO’nun doğu kanadında güvenlik seviyesini güçlendirecek olumlu bir ek itici güç olacağını aktaran Morawiecki, Ukrayna’ya para ve silah yardımının devam etmesi gerektiğini ifade etti. Morawiecki, Rusya tarafından kaçırıldığı iddia edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin bir takım materyalleri de Ukrayna’ya teslim ettiklerini duyurdu.

Morawiecki, zirvede tüm Avrupa’nın güvenlik mimarisi kapsamında göç ve siber güvenlik konularını da masaya yatırdıklarını belirtti. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı hibrit savaşta göçün bir silah haline geldiğini ifade eden Morawiecki, Avrupalı liderlerin Ortadoğu’dan getirilerek Belarus üzerinden Polonya sınırına yığılan yapay göç dalgası karşısında durumu iyi idare ettikleri için kendilerini takdir ettiklerini söyledi. Morawiecki, toplantıda Rus propagandasıyla mücadele konusunun da ele alındığını bildirdi.