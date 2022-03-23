Polonya 45 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, 45 Rus diplomatın casusluk suçlamasıyla sınır dışı edileceğini duyurdu.

Polonya İçişleri ve Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, Polonya’da diplomat kimliği altında casusluk görevi yürüttüğü tespit edilen 45 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Mariusz Kaminski sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Polonya, diplomat gibi davranan 45 Rus casusunu sınır dışı ediyor. Tam bir tutarlılık ve kararlılıkla ülkemizdeki Rusya gizli servislerinin ajanlarını darmadağın ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gözler Polonya Dışişleri Bakanlığında

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW) tarafından yapılan açıklamada da Polonya’da diplomatik statüye sahip 45 Rus vatandaşının esasen Polonya’ya karşı istihbarat faaliyetleri yürüttükleri, bu kişilerin yer aldığı listenin derhal sınır dışı edilmeleri talebiyle Polonya Dışişleri Bakanlığı’na iletildiği bildirildi.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller ise Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev’in sabah saatlerinde Polonya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını söyledi. Müller, konuyu Rus Büyükelçi ile görüşeceklerini, 45 diplomatın sınır dışı edilmesi kararını ise öğleden sonra açıklayacaklarını aktardı.