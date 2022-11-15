Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri devam ederken CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, yemek arasından önce kendisine 3 dakikalık konuşma verilmesine itiraz etti. Özkan’ın “Milletvekillerinin adalet ile ilgili konuşma arzusunu zaten 5 dakika ile kısıtlıyorsunuz. Hükumetin milletvekillerinin ilgisizliği karşısında siz nasıl bir böyle indirime gidebilirsiniz” diye tepki göstermesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Partiler arası adalet arasında çok daha hassas olmamız lazım” diyerek kendini savundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşülüyor.

Komisyonda milletvekillerinin usule ilişkin görüş bildirmesi esnasında Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan arasında tartışma yaşandı. Yılmaz, “Yemek arasından önce, üyelerden söz talebi olduğunda üyelere öncelik vermek kaydıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden üyelerimizin bir talebi yok. O yüzden üyemiz olmayan bir arkadaşımıza 5 dakika yerine 3 dakika söz vereceğim. Çünkü 24 arkadaşımız yazdırıldı CHP’den. Diğer partilerle eşitlik adına ancak söz verebiliyorum” diyerek CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’ye 3 dakikalık söz verdi.

CHP’li Hakverdi’nin 3 dakikalık konuşmasının ardından CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan söz istedi. Bunun üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz, Özkan’a 3 dakika söz verdi. Özkan ise kendisine 5 dakikalık süre yerine 3 dakikalık söz verilmesine itiraz ederek, “TBMM milletvekillerinin adalet ile ilgili konuşma arzusunu zaten 5 dakika ile kısıtlıyorsunuz. Arkadaşlar (hükumetin milletvekilleri) gelmiyorsa katılmıyorsa onların ilgisizliği karşısında siz nasıl bir böyle indirime gidebilirsiniz? Gidemezsiniz. Benim söz hakkımı nasıl kısıtlarsınız?” diye tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Yılmaz ise bu duruma ilişkin, “Hukuku adaleti konuşuyoruz. Partiler arası adalet arasında çok daha hassas olmamız lazım. Milletvekili olmanız istediğiniz her şeyi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Lütfen. Dünyanın bütün parlamentoları kurallarla konuşurlar. Sizler kurallara çok daha hassas davranmalısınız” diye kendini savundu.