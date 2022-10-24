Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ’bölücülük’ tartışması çıktı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

HDP Diyarbakır milletvekillerinin ‘eşit yurttaşlık yok’ ifadeleri tartışmaya neden oldu. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, HDP milletvekillerini bölücülükle suçladı. Bunun üzerine AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi.

Başkan ikinci oturumu açtıktan sonra da tartışmalar devam etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise konuşmasında Aleviliğin bir din olmadığını belirtti.