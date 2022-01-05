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Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonunu dinledi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, “Yine, Katar Yatırım Otoritesinin yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul’a ortak olarak dâhil olma süreci tamamlandı. Yine, 2021 yılındaki bazı faaliyetlerimize de gelmek istediğimizde özellikle ilk çeyrekte Mart 2019’ta kullanılan sendikasyon kredisinin 1,25 milyar euro tutar ve iki yıl vadeli olarak yenilenmesi sağlandı. Yine, ikinci çeyrekte Türkiye Şeker Fabrikaları ve Türk Şeker Tarım şirketleri portföyümüze katılmış oldu” dedi.

Politika 05.01.2022, 18:10
Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonunu dinledi

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, “Yine, Katar Yatırım Otoritesinin yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul’a ortak olarak dâhil olma süreci tamamlandı. Yine, 2021 yılındaki bazı faaliyetlerimize de gelmek istediğimizde özellikle ilk çeyrekte Mart 2019’ta kullanılan sendikasyon kredisinin 1,25 milyar euro tutar ve iki yıl vadeli olarak yenilenmesi sağlandı. Yine, ikinci çeyrekte Türkiye Şeker Fabrikaları ve Türk Şeker Tarım şirketleri portföyümüze katılmış oldu” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi 2020 yılı mali tabloları ve faaliyetleri ile ilgili denetim raporları görüşüldü. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili sunum yaptı. Ermut, Türkiye Varlık Fonunun 2020 yılı konsolide bilanço büyüklüğünün yüzde 88’inin Sayıştay denetiminde olduğunu söyleyerek, “Hepinizin bildiği, önemli kamu varlıklarımız olan Ziraat Bankası, Halkbank, TPAO, PTT, BOTAŞ, Eti Maden, TÜRKSAT, ÇAYKUR, Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi şirketlerimizin hepsi, malumunuz, aynı zamanda Sayıştay denetiminde. Dolayısıyla, toplamdaki konsolide bilanço büyüklüğümüzün yüzde 88’inin Sayıştay denetimine tabi olduğunu söyleyebiliriz. Bunların hepsine ek olarak iç denetim ve risk yönetimi birimlerimizi de bu süreçlere dâhil ediyoruz. Çoklu denetim yapısına ilişkin olarak bir örnek süreci siz değerli milletvekillerimizle paylaşmak gerekirse Türkiye Varlık Fonunun portföyünde aktif büyüklük açısından mesela en büyüğü olan Ziraat Bankasının mali tabloları birden fazla kurum tarafından denetleniyor. Türkiye Varlık Fonu portföyüne devir öncesinde süregelen denetim süreçleri devam etmekle birlikte, yeniden denetimler de bu sürece eklenmiş oluyor. KİT’lerde zorunlu olan Sayıştay denetimi ve KİT Komisyonunda ilgili mali yıl denetimleri Ziraat Bankamız için aynen devam ediyor, bu çerçevede Ziraat Bankasının 2019-2020 yılı denetimine ilişkin KİT Komisyon toplantısının 2 Mart 2022 tarihinde yapılması planlanıyor bildiğimiz kadarıyla” ifadelerini kullandı.

Ermut, şöyle konuştu:

“2020’nin ilk çeyreğinde malumunuz ilk olarak Fitch Ratings’ten ilk kredi notumuzu aldık, daha sonra Türkiye Varlık Fonu maden, enerji, petrokimya ve sigorta şirketleri kuruldu. Yine kamu sigorta şirketlerini tek çatı altında birleştirmesi projesi kapsamında. Güneş Sigortanın Groupama’ya ait yüzde 10’luk hissesi 2020’nin ilk çeyreğinde satın alınmış oldu. 2020’nin ikinci çeyreğine geldiğimizde ise Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik altında birleştirdiğimiz kamu sigorta şirketlerinin 6,5 milyar TL’lik bedelle satın alınmasını tamamladık. Turkcell’e yine yüzde 26,2 oranında hissedar olunabilmesi için bir dizi sözleşmeler imzalanmış oldu. Kamu bankalarına aynı zaman zarfında yani 2020’nin ikinci çeyreğinde 21 milyar TL tutan tutarında çekirdek sermayeyle destek sağladık. 2020’nin üçüncü çeyreğine geldiğimizde yine Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emekliliğin artık lansmanını gerçekleştirdik ve yine Milli Piyango’da Sisal Şans hizmet vermeye başladı. 2020’nin son çeyreğinde ise Türkiye Varlık Fonunun Turkcell’deki hâkim ortaklığı, genel kurulda diğer hissedarların da oylarıyla onaylanmış oldu. Yine, Katar Yatırım Otoritesinin yüzde 10 pay ile Borsa İstanbul’a ortak olarak dâhil olma süreci tamamlandı. Yine, 2021 yılındaki bazı faaliyetlerimize de gelmek istediğimizde özellikle ilk çeyrekte Mart 2019’ta kullanılan sendikasyon kredisinin 1,25 milyar euro tutar ve iki yıl vadeli olarak yenilenmesi sağlandı. Yine, ikinci çeyrekte Türkiye Şeker Fabrikaları ve Türk Şeker Tarım şirketleri portföyümüze katılmış oldu. Üçüncü çeyrekte Türkiye Varlık Fonu 2020 yılı bağımsız denetim süreci tamamlandı ve finansal raporlar açıklandı ve son çeyrekte de malumunuz olduğu üzere FitchRatings’ten kredi notu alındı. Mevcut kredi notu olan BB muhafaza edilmiş oldu.”

2019 ve 2020 finansal tablolarının özetine değinen Ermut, “2020 yılı sonu itibarıyla aktif toplamının geçen yıla göre yaklaşık olarak 719 milyar TL artışla 2,2 trilyon Türk lirasına çıktığını görmekteyiz. Varlıklarda her iki yıl içinde yaklaşık yüzde 40’ı kısa vadeli, yüzde 60’ı ise uzun vadeli olmak üzere dengeli bir dağılım söz konusu. Konsolide öz kaynaklar ise yine geçen yıla göre 53 milyar TL’lik bir artışla 287 milyar TL oldu. Turkcell satın almasıyla kontrol gücü olmayan paylara ait kısım yüzde 15’ten yüzde 20’ye yükselmiş oldu. Pandemi dönemi olmasına rağmen konsolide hasılat 317 milyar TL’den 322 milyar TL’ye yükseldi, aynı dönemde konsolide kâr ise 8,9 milyar TL’den 10,3 milyar TL’ye yükselmiş oldu, toplam brüt kâr marjımız ise yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükselmiş oldu. Yine, Türkiye Varlık Fonunun konsolide hasılatının detayına bakıldığında ise finans sektörü hasılatının 18,7 milyar TL artış kaydettiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

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