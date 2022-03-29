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Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Plan ve Bütçe Komisyonu TBMM’de toplandı.
Politika 29.03.2022, 16:02
Plan ve Bütçe Komisyonu TBMM’de toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu 41 maddelik Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.