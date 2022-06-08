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Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.
Politika 08.06.2022, 14:48
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı.
Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir imzasıyla gelen İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin kanun teklifini görüşmek üzere TBMM’de toplandı. Basın mensuplarının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti.