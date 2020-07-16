Plan ve Bütçe Komisyonu, İşsizlik Sigorta Kanunu’nda değişiklik teklifi için toplandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, İşsizlik Sigorta Kanunu’nda değişiklik teklifini görüşmek üzere toplandı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu, Lütfü Elvan başkanlığında toplandı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Karapınar ve üç milletvekilinin imzasıyla verilen teklif on maddeden oluşuyor. Komisyon üyelerine teklif hakkında bilgi vermek üzere söz alan Karapınar, teklifin Covid-19 sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın devamına yönelik düzenlemeler içerdiğini söyleyerek, “İş gücü piyasasında olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yönelik kısa çalışma uygulamasının kolaylaştırılması yapılmıştı. Bu başvuru şartları kolaylaştırılmıştı. Yine istihdamın devamı için işçilerin işten çıkarılmasını engellemek için bir takım değişiklikler yapmıştık. Kanun teklifi ile kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğinden yararlanan işçilerin çalıştıkları yerlerde normal çalışma düzenine geçmeleri halinde sosyal güvenlik primlerinin, sigorta işveren paylarının tamamının üç ay süreyle İşsizlik Sigorta Fonu’ndan karşılanması ile iş piyasası daha hızlı yol alacaktır. Bazı sektörlerde normalleşmenin farklılık göstermesi nedeniyle kısa çalışma uygulamasının sektörel bazlı hale getirilmesi teklifle arzulanmaktadır. Bazı vatandaşların muhtemel hak mağduriyetlerinin önüne geçmek için gerekli kanunlarda düzenlemeler yapılması teklif ediliyor” dedi.