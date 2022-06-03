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PKK'ya bir darbe daha! '9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Politika 03.06.2022, 11:01 03.06.2022, 11:22
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.