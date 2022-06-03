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PKK'ya bir darbe daha! '9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Politika 03.06.2022, 11:01 03.06.2022, 11:22
PKK'ya bir darbe daha! '9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

#PKK
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