Phaselis Tüneli açılışında konuşan Erdoğan: "Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimizin önünde engel kalmayacak"

Kemer ilçe sınırları içinde kalan Phaselis Tüneli’nin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, AK Parti Antalya Milletvkilleri ve siyasi parti il başkanlarının katılımıyla açıldı.

Tünel girişinde düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2002 yılından beri yürütülen çalışmalarla tüm yurt genelinde olduğu gibi, Antalya’nın imarında da çağ atladıklarını kaydetti.

Akdeniz’in incisi Antalya’nın bölünmüş yol uzunluğunu, 197 kilometreden alıp 677 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “ Toplam uzunlukları 21 bin 473 metreye ulaşan 20 tünel,17 bin 753 metrelik 154 köprü inşa ettik. Antalya Havalimanı’nın işletme hakkı kiralama sözleşmesiyle Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladık. Bütçe dışı finansman yöntemi ile kamuya devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon avroluk yatırım ve 8 milyar 555 milyon avroluk da kira bedeli kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nda belirlediğimiz çevreci senaryoya uygun olarak, 2053’e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz”diye konuştu.

"Son bir ayda dev eserler kazandırdık"

“Hedefimiz Türkiye’nin kalkınmada dünyada ilk 10 ülke arasında öncü ülke olmasıdır”diyen Bakan Karaismailoğlu, “ Açılışına teşrif ettiğiniz Phaselis Tünelimiz, bin 305 metre uzunluğunda 2x2 şeritli çift tüpten oluşuyor. Tünel ile birlikte, bağlantı yollarını da tamamladık. Tünelimizin bugün hizmete girmesiyle, yol güzergahı 2 kilometre , seyahat süresi de 10 dakika kısalacaktır. Hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi geçtiği, her yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve kültürel yaşamına can katıyor. Cumhuriyet’imizin 100. Yıl dönümünde ülkemizin ve milletimizin dünyada hak ettiği yeri alması için, gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun en güzel örneği liderliğinizde 20 yılda yaptığımız dev eserlerdir. Sadece son bir ayda dahi dev eserleri milletimize kazandırdık. 1915 Çanakkale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malatya Çevreyolu gibi başarılı ve verimli sonuçlar doğuracak çalışmaları milletimize kazandırdık. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz. çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye’ye bağlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Açılışa video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin önde gelen turizm ve tarım şehri Antalya’nın ulaşım ağına kazandırdığımız son eserimiz Phaselis Tüneli’nin kente ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Akdeniz sahil yolu üzerindeki bu tünel Antalya’nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacağını dile getiren Erdoğan, “ Böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş gibi ilçelerimizin Antalya şehir merkeziyle irtibatı aha hızlı ve güvenli hale gelecektir. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden bu bölgemizden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlerimize ulaşabilecektir. Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerin her birinin cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5-10 katı hizmetlere kavuştuğuna bildirdi.

"Biz çoktan bitirdik"

Eser ve hizmet siyasetlerinin en somut ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırmanın geldiğine değinen Erdoğan, “ Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, oto yollarla, yen inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimizi günlerde ilan ettiğimiz ulaştırma ve haberleşme 2053 vizyonu ile tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi milletimizle paylaştık. Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı geçtiğimi 20 yılın ününü bu alt yapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin başlasalar bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ev gözümüzü daha büyük hedeflere diktik” dedi.

"Borazanlık yapıyorlar"

Türkiye’nin, alt yapıları eskiyen, köhneyen yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek çoğu alanda da onları geçecek imkanlara sahip olduklarını kaydeden Erdoğan, “Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle, bugün yaşadığımız sıkıntıların, önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin bedeli olarak görüyoruz. Bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Bu iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmez, hep birlikte 2023 hedeflerine odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak, Allah’ın izniyle önümüzdeki durabilecek hiçbir güç yoktur. Bu hakikatlerin sadece biz değil, rakiplerimizde farkında. Bunun içinde ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla, ülkesinin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye’ye mahsus gibi göstermeye çalışanların özellikle niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senayoların borazanlığını yapmaktır” dedi.

"Enflasyonun boynunu kıracağız"

Enerjiden gıdaya, madenlerde teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunun altını çizen Erdoğan,” Hatta Türkiye üretim gücü, lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir. Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamd olsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açılışı yapıla her eserin bu doğrultuda atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz. Phaselis Tüneli’nin ülkemize ve Antalyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Yeşili arttırın talimatı"

Çavuşoğlu ev Karaismailoğlu’nun kurdeleyi kesmesinin ardından Erdoğan, “ Adil bey yeşilliği arttırarak çok daha güzel olacak. Yeşili severim. Sende Of’lu olduğuna göre yeşili sevmen lazım, Antalya yeşil ona göre” dedi.

Konuşmaların ardından tünelin açılış kurdelesi kesildi, daha sonra Karaismaioğlu’nun kullandığı otomobille girdiği tünele Çavuşoğlu’da yanına oturarak eşlik etti.