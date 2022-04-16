banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Phaselis Tüneli açılışında konuşan Erdoğan: "Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimizin önünde engel kalmayacak"

Phaselis Tüneli açılışına video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamd olsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açılışı yapılan her eseri bu doğrultuda atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Politika 16.04.2022, 15:14 16.04.2022, 20:35
Phaselis Tüneli açılışında konuşan Erdoğan: "Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimizin önünde engel kalmayacak"

Kemer ilçe sınırları içinde kalan Phaselis Tüneli’nin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu, AK Parti Antalya Milletvkilleri ve siyasi parti il başkanlarının katılımıyla açıldı.

Tünel girişinde düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2002 yılından beri yürütülen çalışmalarla tüm yurt genelinde olduğu gibi, Antalya’nın imarında da çağ atladıklarını kaydetti.

Akdeniz’in incisi Antalya’nın bölünmüş yol uzunluğunu, 197 kilometreden alıp 677 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “ Toplam uzunlukları 21 bin 473 metreye ulaşan 20 tünel,17 bin 753 metrelik 154 köprü inşa ettik. Antalya Havalimanı’nın işletme hakkı kiralama sözleşmesiyle Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sağladık. Bütçe dışı finansman yöntemi ile kamuya devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon avroluk yatırım ve 8 milyar 555 milyon avroluk da kira bedeli kazandırıyoruz. Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’nda belirlediğimiz çevreci senaryoya uygun olarak, 2053’e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz”diye konuştu.

"Son bir ayda dev eserler kazandırdık"

“Hedefimiz Türkiye’nin kalkınmada dünyada ilk 10 ülke arasında öncü ülke olmasıdır”diyen Bakan Karaismailoğlu, “ Açılışına teşrif ettiğiniz Phaselis Tünelimiz, bin 305 metre uzunluğunda 2x2 şeritli çift tüpten oluşuyor. Tünel ile birlikte, bağlantı yollarını da tamamladık. Tünelimizin bugün hizmete girmesiyle, yol güzergahı 2 kilometre , seyahat süresi de 10 dakika kısalacaktır. Hizmete açtığımız her yol, tıpkı akarsu gibi geçtiği, her yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm ve kültürel yaşamına can katıyor. Cumhuriyet’imizin 100. Yıl dönümünde ülkemizin ve milletimizin dünyada hak ettiği yeri alması için, gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bunun en güzel örneği liderliğinizde 20 yılda yaptığımız dev eserlerdir. Sadece son bir ayda dahi dev eserleri milletimize kazandırdık. 1915 Çanakkale Köprüsü, Tokat Havalimanı, Malatya Çevreyolu gibi başarılı ve verimli sonuçlar doğuracak çalışmaları milletimize kazandırdık. Hayata geçen her bir projemizle milletimizin geleceğe yürüdüğü yola bir taş daha döşüyoruz. çalışma azmiyle bir araya gelmiş AK Parti kadrolarıyla daha çok eser yapacak, dünyayı Türkiye’ye bağlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Açılışa video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin önde gelen turizm ve tarım şehri Antalya’nın ulaşım ağına kazandırdığımız son eserimiz Phaselis Tüneli’nin kente ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Akdeniz sahil yolu üzerindeki bu tünel Antalya’nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacağını dile getiren Erdoğan, “ Böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş gibi ilçelerimizin Antalya şehir merkeziyle irtibatı aha hızlı ve güvenli hale gelecektir. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden bu bölgemizden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlerimize ulaşabilecektir. Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerin her birinin cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5-10 katı hizmetlere kavuştuğuna bildirdi.

"Biz çoktan bitirdik"

Eser ve hizmet siyasetlerinin en somut ve en iftihar verici örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırmanın geldiğine değinen Erdoğan, “ Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, oto yollarla, yen inşa ettiğimiz ve baştan sona yenilediğimiz tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık. Geçtiğimizi günlerde ilan ettiğimiz ulaştırma ve haberleşme 2053 vizyonu ile tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yılda çıkartacağımız seviyeyi milletimizle paylaştık. Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı geçtiğimi 20 yılın ününü bu alt yapıya borçluyuz. Diğer ülkelerin başlasalar bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ev gözümüzü daha büyük hedeflere diktik” dedi.

"Borazanlık yapıyorlar"

Türkiye’nin, alt yapıları eskiyen, köhneyen yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek çoğu alanda da onları geçecek imkanlara sahip olduklarını kaydeden Erdoğan, “Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle, bugün yaşadığımız sıkıntıların, önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye’nin bedeli olarak görüyoruz. Bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Bu iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmez, hep birlikte 2023 hedeflerine odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak, Allah’ın izniyle önümüzdeki durabilecek hiçbir güç yoktur. Bu hakikatlerin sadece biz değil, rakiplerimizde farkında. Bunun içinde ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla, ülkesinin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye’ye mahsus gibi göstermeye çalışanların özellikle niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senayoların borazanlığını yapmaktır” dedi.

"Enflasyonun boynunu kıracağız"

Enerjiden gıdaya, madenlerde teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunun altını çizen Erdoğan,” Hatta Türkiye üretim gücü, lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir. Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamd olsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Açılışı yapıla her eserin bu doğrultuda atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz. Phaselis Tüneli’nin ülkemize ve Antalyamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

"Yeşili arttırın talimatı"

Çavuşoğlu ev Karaismailoğlu’nun kurdeleyi kesmesinin ardından Erdoğan, “ Adil bey yeşilliği arttırarak çok daha güzel olacak. Yeşili severim. Sende Of’lu olduğuna göre yeşili sevmen lazım, Antalya yeşil ona göre” dedi.

Konuşmaların ardından tünelin açılış kurdelesi kesildi, daha sonra Karaismaioğlu’nun kullandığı otomobille girdiği tünele Çavuşoğlu’da yanına oturarak eşlik etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:45
Güneş 06:17
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:51
Yatsı 21:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
14°
açık