Peskov’dan "nükleer silah" açıklaması: "Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin liderlerinin nükleer silahların potansiyel kullanımına ilişkin söylemlerinin "kışkırtıcı" olduğunu belirterek, "Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta nükleer silah kullanma ihtimaline yönelik açıklamalarca bulundu. Peskov, "Batılı devlet başkanlarının ABD’nin yanı sıra Avrupa’nın her gün nükleer söylemle meşgul olmasından duyduğumuz üzüntüyü her gün ifade ediyoruz. Bunu zararlı ve kışkırtıcı bir uygulama olarak görüyoruz. Rusya bunun bir parçası olmak istemiyor ve olmayacak" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Endonezya’da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde görüşüp görüşmeyeceğine dair soruyu yanıtlayan Peskov, "Bildiğim kadarıyla ne Rus tarafı ne de ABD tarafı böyle bir girişimde bulunmadı" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir seferberlik kararı da yok"

Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken 300 bin yedek askerin yanı sıra yeni bir seferberlik kararıyla bu sayının arttırılıp arttırılmayacağı sorusuna ise, "Bu sistem üzerindeki bazı eksiklikler ve hatalar yöneticiler tarafından fark edildi. Dolayısıyla bu sistemi uygulama konusunda önlemler alınacak. Yeni bir seferberlik kararı da yok" şeklinde yanıt verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Rusya’nın Ukrayna’da zafer kazanmasının NATO’nun da kaybetme anlamını taşıyacağına dair açıklamalarını da değerlendiren Peskov, "Bu NATO’nun Ukrayna’daki çatışmalara dahil olduğunun kanıtıdır. Rusya, 24 Şubat’tan beri bu eylemlere karşılık veriyor" dedi.