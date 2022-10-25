Peskov: "Sunak’ın göreve gelmesinin ardından İngiltere ile ilişkilerde umut görmüyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sunak’ın göreve gelmesinin ardından İngiltere ile ilişkilerde umut görmüyoruz" dedi.

İngiltere yeni Başbakanı Rishi Sunak’ın resmen göreve başlamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov’dan yeni bir açıklama geldi. Peskov, Rusya-İngiltere ilişkilerinin düzelmesi yönünde Sunak’ın hiçbir şekilde umut vadetmediğini söyleyerek, "Gelecekte böyle bir olasılık, neden ve herhangi bir olumlu gelişme olacağına dair hiçbir umut taşımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamına Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un, Vatikan ve ABD yönetiminin de dahil olması gerektiğini söylemesini olumlu bulduklarını belirten Peskov, "Eğer tüm bu olasılıklar çözüme yönelikse olumlu olarak karşılanabilir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor"

Peskov, Türkiye’de gaz merkezi oluşturulmasının ardından Türkiye’nin piyasadaki konumunu suistimal edip edemeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’den böyle bir tutum beklemediklerini ifade ederek, "Gaz ticaretinde küresel bir konjonktür var. Bunu hem Türk ortaklarımız hem de biz anlıyoruz ve kimse makul sınırın dışına çıkma niyetinde değil. Bu nedenle böyle bir çekince duymak için hiçbir gerekçe görmüyoruz. Türkiye, kolektif Batı ülkelerinden farklı bir tutum sergiliyor. Türkiye arabuluculuk hizmetlerini kullanma fırsatını elinde tutuyor. Ülkemizle ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürürken ulusal çıkarlarını gözetiyor. Kolektif Batı’nın yaptırımlarına katılmadı ve bu açıdan hem Türk halkı için hem de ikili ilişkilerimiz açısından olumlu bir şekilde ayrışıyor" dedi.

Peskov ayrıca Türkiye ile gaz merkezi oluşturulması yönünde müzakerelerin sürdüğünü ve müzakereler ilerledikçe projenin ana hatlarının belirginleşeceğini de söyledi.