Peskov: "Kuzey Akım gaz boru hatlarına yapılan sabotajda İngiltere’nin yer aldığına dair kanıtlar var"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiltere’nin yalnızca Rus donanmasına yapılan saldırıda değil Kuzey Akım gaz boru hatlarına yapılan saldırılarda da yer aldığını öne sürerek, "Sivastopol körfezindeki saldırıda (Rus donanmasına yapılan saldırı) operasyonun İngiliz uzmanlar tarafından yönlendirildiğine dair Rus istihbaratında ciddi deliller var. İngiltere’nin ayrıca enerji altyapılarına yapılan terör saldırılarında da yer aldığına dair de kanıtlar var. Bunu sadece Rusya için değil uluslararası enerji altyapısı olduğu için dikkate almak çok önemli. Bu bilgi herkes tarafından çok dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir ve Avrupa başkentlerinin sessizliğine rağmen irdelenmelidir" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın, İngiltere’ye karşı bir misillemede bulunup bulunmayacağına ilişkin açıklama yapan Peskov, "Bu tür eylemler karşılıksız bırakılmaz. Elbette bundan sonraki adımları da düşüneceğiz" dedi.

Peskov ayrıca Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının tamir edilmesi için uzmanlarla da görüşüleceğini ve buna göre karar verileceğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov’un eylül ayında Kuzey Akım gaz boru hatlarına yönelik saldırılarda İngiliz birliklerin yer aldığını söylemesinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna’nın işgalinin ele alınmasını önlemek için yalan iddialara başvuruyor" ifadelerine yer verilmişti.