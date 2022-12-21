Peskov: "ABD’nin Kiev’e silah tedarikini arttırması savaşın şiddetlenmesine yol açar"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Kiev’e silah tedarikini arttırmasının, savaşın şiddetlenmesine yol açacağını ve bunun Ukrayna için "iyiye işaret olmadığını" ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD ziyareti sorulan Peskov, ziyaret sonrasında Kiev yönetiminin barış müzakereleri pozisyonunda bir değişiklik olmasının beklenmediğini söyledi. Peskov, "Kiev’in müzakere pozisyonunun değişeceğine dair bir umut yok" dedi. Bir gazetecinin Zelenskiy’in ABD ziyaretinde Rusya için olumsuz gelişme olup olmayacağına dair sorduğu soruya cevap veren Peskov, "ABD tarafından silah desteği devam ediyor. Tedarik edilen silahların yelpazesi de genişliyor. Tüm bunlar tabi ki çatışmanın şiddetlenmesine yol açar. Bu, Ukrayna için iyiye işaret değil" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyaret ettiği, Ukrayna’daki askeri operasyonların takip edildiği karargahın hangi bölgede olduğuna yönelik sorulan soruyu ise, "Sizin de bildiğiniz gibi bu karargahın yerini belirtmedik. Bunu yapmaya yetkimiz yok. Bu yüzden onun (Putin’in) karargahta olduğuna dair görüntüleri gördünüz, ancak yerini söylemedik" şeklinde yanıtladı.

"Donetsk’te durumun iyileştirilmesi için Rus ordusu çalışıyor"

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in bölgeye ek hava savunma sistemleri sağlama talebi sorulan Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı’nın bölgedeki güvenlik durumunu daha iyi hale getirmek için mümkün olan tüm adımları attığını belirtti. Peskov, "Devlet Başkanı Putin, Donetsk’teki durumu ’zor’ olarak nitelendirdi. Elbette Savunma Bakanlığımız tarafından durumun daha iyi hale getirilmesi için önlemler alınıyor" diye konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri Rafael Grossi’nin Moskova’ya yapacağı ziyarette Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu da cevaplayan Peskov, "Hayır, böyle bir görüşme planlanmadı" dedi.