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Perulu milletvekilleri Cumhuriyet Kongresi’nin feshedilmesi kararına uymayarak yaptıkları oylamayla Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasını 101 oyla onayladı.
Perulu milletvekilleri Cumhuriyet Kongresi’nin feshedilmesi kararına uymayarak yaptıkları oylamayla Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasını 101 oyla onayladı.
Politika 07.12.2022, 22:16
Perulu milletvekilleri Cumhuriyet Kongresi’nin feshedilmesi kararına uymayarak yaptıkları oylamayla Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun görevden alınmasını 101 oyla onayladı.