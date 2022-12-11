Peru’da yeni kabine belli oluyor

Peru Cumhuriyet Kongresi’nin oylaması sonucunda görevine son verilen Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun ardından göreve gelen ülkenin yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte, yeni kabinesini sunmaya başladı.

Peru Cumhuriyet Kongresi’nde Çarşamba günü yapılan oylama sonucunda ülkenin yeni başkanı seçilen Dina Boluarte, kısa süre sonra kongrede yemin ederek göreve başlamasının ardından yeni kabinesini belirliyor. Boluarte tarafından sunulan yeni kabineye göre, eski Ekonomi Bakanı Yardımcısı Alex Contreras Ekonomi Bakanı, kimya mühendisi olduğu bilinen Oscar Vera Enerji ve Maden Bakanı, diplomat Ana Cecilia Gervasi Dışişleri Bakanı, Alberto Otarola Savunma Bakanı ve savcı Pedro Angulo yeni Başbakan olarak atandı. Boluarte, Çalışma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerine gelecek isimleri ise henüz bildirmedi. Kabinenin şekillenmesinin ardından açıklama yapan Boluarte halka sükunet ve barış çağrısında bulunurken, "Ülkenin ihtiyaçlarını karşılayan demokratik ve birlik kabinesi oluşturmak için çok çalıştım" dedi. Ülkenin ilk kadın devlet başkanı olan 60 yaşındaki avukat Boluarte, yeni bir seçim yapılmazsa 2026’ya kadar görevde kalacak.

Yolsuzlukla suçlanmıştı

Peru’da geçtiğimiz Çarşamba, kendisini görevden almak isteyen Peru Cumhuriyet Kongresi’ni fesheden Castillo, olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı. Kongre ise 53 yaşındaki solcu Castillo’nun kararına uymayacağını bildirerek oturuma devam etmiş, yapılan oylama sonucunda Castillo’nun görevden alınması kararı çıkmıştı. Peru Devlet Başkanı olarak 17 ay görev yapan ve bu süre boyunca defalarca yolsuzlukla suçlanan Castillo’yu Cumhuriyet Kongresi, daha önce 2 kez daha görevden almak için girişimde bulunmuştu.