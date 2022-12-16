Peru’da eski Devlet Başkanına 18 ay önleyici hapis cezası

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’ya, kaçma riski olduğu göz önüne alınarak 18 ay önleyici hapis cezası verilirken ülkede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Peru’da eski Devlet Başkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık’ta Kongre tarafından görevden alınması sonrası patlak veren protestolar nedeniyle ülke genelinden OHAL ilan edilmişti. Ülkede yaşanan kriz devam ederken sokaklar yeniden karıştı. Olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükselirken yaralı sayısı da en az 40 olarak açıklandı. Dün akşam saatlerinde de başkent Lima’da yüzlerce kişi sokaklar döküldü. Castillo’nun serbest bırakılmasını, Castillo’nun yerine göreve gelen Dina Boluarte’nin istifasını ve eken seçimlerin gerçekleştirilmesini istedi. Polis merkezini ateşe veren eylemciler, polisle de çatıştı.

Dün ülkenin güneyinde bulunan Ayacucho’daki havalimanı yakınlarında göstericiler ile polis karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti, en az 39 kişi de yaralandı.

Castillo’nun gözaltı süresi uzatıldı

Peru Yüksek Mahkemesi, tutuklu bulunan ve “isyanla” suçlanan Castillo için istenen 18 ay önleyici hapis cezası talebini kabul etti. Castillo dün yapılan duruşmaya katılmazken Yargıç Juan Carlos Checkley, Castillo’nun Meksika Büyükelçiliği’ne sığınma talebinde bulunduğunu ifade ederek kaçma riski olduğu gerekçesiyle bu yönde bir karar alındığını dile getirdi.

Günlerdir süren şiddetli protestolar nedeniyle ülke genelinde 30 gün boyunca OHAL ilan edilmişti.