Peru’da Covid-19 tedbirlerini ihlale ilişkin iddialar istifa getirdi

Güney Amerika ülkelerinden Peru’da İçişleri Bakanı Luis Barranzuela, evinde parti düzenleyerek Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği iddiaları üzerine istifa etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 200 binden fazla can kaybı kaydedilen Peru’da İçişleri Bakanı Luis Barranzuela’nın geçtiğimiz pazar günü evinde parti düzenleyerek salgın tedbirlerini ihlal ettiğine ilişkin iddialar istifayla sonuçlandı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği yönündeki haberlerin ardından yoğun eleştirilere maruz kalan Barranzuela’nın istifa ettiği açıklandı. Barranzuela, evinde gerçekleştirilen toplantının iş amaçlı olduğunu ve yanlış suçlamaların kurbanı olduğunu savundu.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barranzuela’nın istifasını kabul ettiğini ve yeni bakanın önümüzdeki birkaç saat içinde yemin ederek görevine başlayacağını söyledi.

Peru’da şu anda sağ muhalefetin ağırlıkta olduğu kongrede yarın Başbakan Mirtha Vasquez başkanlığındaki kabineye güvenoyu verilip verilmeyeceği oylanacaktı. Yerel medyada çıkan haberlerde, 58 yaşındaki eski polis memuru Barranzuela’nın görevde kalması halinde kabinenin büyük ihtimalle güvenoyu alamayacağı ifade edilmişti.